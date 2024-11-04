جامعة قناة السويس تطلق برنامجًا تدريبيًا شاملًا حول الاتصال الفعال ومهارات التفاوض

أطلقت جامعة قناة السويس برنامجاً تدريبياً بعنوان "الاتصال الفعال ومهارات التفاوض"، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، والذي أكد على الدور المحوري للجامعة في خدمة المجتمع وتنمية قدرات أفراده من خلال هذه المبادرات.

وأشاد بأهمية تطوير مهارات الاتصال والتفاوض لدى المشاركين، حيث تسهم هذه البرامج في إعداد كوادر قادرة على النجاح والتأقلم مع متطلبات بيئات العمل المختلفة، مؤكداً التزام الجامعة بتقديم مثل هذه البرامج التي تدعم التنمية المستدامة.

كما أوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدور الكبير الذي تلعبه هذه المهارات في حياة الأفراد ومسيرتهم المهنية، مؤكدةً أن التواصل الفعّال ومهارات التفاوض الناجحة تشكل أسساً للتفاعل المثمر والناجح في مختلف المجالات.

وأعربت عن اعتزازها بدور الجامعة في بناء شراكات مجتمعية تدعم تطوير القدرات وتمكين الأفراد.

وعُقد البرنامج التدريبي تحت إشراف الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري،و الدكتور محمد الشبراوي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

فيما تولى الدكتور علي معوض، أستاذ الرقابة الطبية على الأغذية بكلية الطب البيطري، تقديم المحاضرات.

وقد ناقش خلال البرنامج مجموعة من المواضيع المحورية التي تتناول مختلف جوانب الاتصال والتفاوض، مسلطاً الضوء على أهمية فهم الأسس العلمية للتواصل، وأثره على تحسين العلاقات وتحقيق الأهداف في المجالات المهنية والاجتماعية.

مشاركة واسعة من مختلف الجهات المجتمعية

استفاد من البرنامج التدريبي 55 مشاركاً ومشاركة، مثلوا مجموعة من الجهات المجتمعية المتنوعة، تضمنت هذه الجهات مدارس مثل مدرسة الإسماعيلية ومدرسة الشهيد محمد السماك ومدرسة الوحدة العربية ومدرسة السيدة خديجة ومدرسة الأمل للصم والبكم، بالإضافة إلى جهات حكومية مثل الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومديرية الشباب والرياضة، وهيئة قناة السويس، والبريد المصري، وجامعة قناة السويس، والمجمع الطبي.

هذا التنوع في المشاركين عكس مدى اهتمام الجامعة بتمكين مختلف شرائح المجتمع من تطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم.

هذا وقد تم تصميم البرنامج ليغطي جوانب أساسية في مجالات الاتصال الفعّال ومهارات التفاوض، حيث أظهرت الدراسات العلمية أن جودة التواصل تشكل 85% من أسباب النجاح في الحياة المهنية، بينما يُعدّ التفاوض الناجح عنصراً أساسياً لتحقيق الرضا الشخصي.

وتناول البرنامج مفهوم الاتصال الإداري كعملية تفاعلية تهدف إلى تحقيق أهداف محددة، مع التأكيد على العناصر الأساسية التي تضمن جودة التواصل، مثل فهم الرسالة من قبل المستمع بشكل كامل وتجنب المعوقات التي قد تؤثر على الاتصال.

كما ناقش البرنامج مفهوم التفاوض، معرفاً إياه بكونه عملية نقاش متبادلة بين طرفين يسعيان للوصول إلى تسوية مشتركة بين مصالحهم المتعارضة.

وقد أُعطيت أهمية كبيرة لمهارات التفاوض الأساسية مثل حسن الاستماع، ضبط النفس، الاحترام المتبادل، والقدرة على التفكير بمرونة وتنمية البدائل.

يأتي هذا البرنامج التدريبي ضمن سلسلة من البرامج التي تواصل جامعة قناة السويس تنظيمها، في إطار رسالتها الهادفة إلى تعزيز قدرات الأفراد ومساعدتهم في تطوير مهارات عملية ونفسية تمكنهم من التميز في مجالاتهم. وقد أكد المشاركون على استفادتهم من المحتوى العملي الذي قدمه البرنامج، مشيدين بجهود الجامعة في تقديم برامج تدريبية شاملة تلبي احتياجات المجتمع وتساهم في بناء مستقبل واعد لأفراده.

نظم للبرنامج التدريبي المهندسة وفاء إمام مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئة والأستاذ أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع