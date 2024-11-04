تفاصيل مشاركة دياموند أبو عبود في مهرجان القاهرة السينمائي بفيلم أرزة

كشفت الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (13-22 نوفمبر) اختيار فيلم أرزة في مسابقة آفاق السينما العربية، وهو من بطولة النجمة اللبنانية دياموند أبو عبود، وإخراج ميرا شعيب، وكان عرضه العالمي الأول في مهرجان بكين السينمائي الدولي (2024)، كما شارك في مهرجان ترايبيكا السينمائي في نيويورك، واختارته وزارة الثقافة اللبنانية كممثل لبنان في جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي 2025.

فيلم أرزة من تأليف لؤي خريش وفيصل سام شعيب، للمنتجة زينة بدران، وخلال الأسابيع الماضية شارك أرزة في مهرجانات عديدة حول العالم، منها: مهرجان الفيلم اللبناني في سيدني، ومهرجان نيوبورت بيتش في كاليفورنيا، ومهرجان الفيلم اللبناني في باريس، ومهرجان الفيلم العربي في سان فرانسيسكو، ومهرجان فالنسيا في أسبانيا، ومهرجان العالم العربي في مونتريال، وخلال شهر نوفمبر سيُعرض في مهرجان الفيلم الآسيوي العالمي في كاليفورنيا.

يحكي الفيلم عن أرزة (دياموند أبو عبود) التي تعيش في بيروت مع أختها الكبرى المضطربة نفسياً وابنها المراهق كنان. وتعول أرزة أسرتها ببيع فطائر منزلية الصنع يوصلها ابنها سيرًا على الأقدام. وفي محاولة يائسة لإنقاذ عملها، تسرق سوار أختها العزيز وترهنه لتسديد الدفعة الأولى من ثمن دراجة نارية لتوصيل الطلبات. ولكن الكارثة تحل عندما تُسرق الدراجة، فتنطلق أرزة وكنان في رحلة بحثًا عن الدراجة المسروقة عبر بيروت العاصمة المضطربة ولكن النابضة بالحياة ومتعددة الأعراق.

دياموند سبق لها الفوز بـجائزة أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في 2017، عن دورها بفيلم في سوريا للمخرج البلجيكي الفرنسي فيليب فان لوو، وقبلها فازت بـجائزة أفضل ممثلة في مهرجان أنغوليم السينمائي (2017) في فرنسا.

ويعد فيلم أرزة هو ثالث فيلم تشارك به دياموند وينطلق نحو الأوسكار، حيث سبقه فيلم وينن (2014)، الذي نالت جوائز محلية ودولية عن أدائها فيه، وكتبته بالاشتراك مع جورج خباز. حصل الفيلم على جائزة أفضل سيناريو في مهرجان مالمو للفيلم العربي في السويد، كما حصلت على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان الدخلة في المغرب، ومثّل الفيلم لبنان في جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي (2015). وشاركت في فيلم قضية رقم 23 للمخرج زياد دويري، ووصل الفيلم إلى ترشيحات الأوسكار النهائية لأفضل فيلم أجنبي في 2018. وحصلت عن دورها فيه على جائزة السينما الفرنكوفونية في سانت لويس بالسنغال بنفس العام.

أحدث أعمال دياموند هو دورها في المسلسل المصري سراب (2024)، وهو أول عمل أصلي لمنصة TOD، وإخراج أحمد خالد.

كما شاركت في فيلم الأكشن حسن المصري (2023) مع النجم المصري أحمد حاتم، من إنتاج شركة أفلام مصر العالمية، والمنتج جابي خوري، وإخراج سمير حبشي. كما كانت أحد نجوم فيلم نتفليكس الأصلي أصحاب ولا أعز (2021)، وهو النسخة العربية من فيلم The Perfect Strangers.