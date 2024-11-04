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الإثنين 04 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة حلوان يشارك في احتفالات الذكرى 75 لهيئة التبادل التعليمي والثقافي

رئيس جامعه حلوان
رئيس جامعه حلوان
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شارك الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان في احتفالية الذكرى 75 لهيئة التبادل التعليمي والثقافي “فولبرايت” بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، التي شهدها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وافتتاح ندوة “من المختبر إلى السوق”، التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع هيئة فولبرايت.

وجاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وهيرو مصطفى سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت، ولفيف من السفراء ورؤساء الجامعات وقيادات هيئة فولبرايت وقيادات الوزارة.

وأكد الدكتور السيد قنديل، أن هذه الاحتفالية تمثل محطة مهمة في تاريخ التعاون العلمي والثقافي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً إلى أن برنامج فولبرايت نجح على مدار 75 عاماً في بناء جسور معرفية وأكاديمية قوية بين البلدين. 

وأضاف أن ندوة “من المختبر إلى السوق” تعكس التوجه نحو ربط البحث العلمي باحتياجات السوق والمجتمع، مؤكداً أهمية الاستفادة من خبرات هيئة فولبرايت في تطوير المنظومة التعليمية والبحثية في مصر وتعزيز التعاون الأكاديمي بين البلدين في المجالات المختلفة."

الامريكية بالقاهرة التعليم العالي والبحث العلمي