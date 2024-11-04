الانتخابات الأمريكية 2024.. أشرف سنجر: الأمريكيون كانوا يريدون مرشحين رئاسيين آخرين

رأى الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، أن الأمريكيين كانوا يريدون مرشحين رئاسيين آخرين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري غير دونالد ترامب وكامالا هاريس.

وأضاف «سنجر»، خلال حواره عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الديمقراطيين سيدفعون ثمن اختيار كامالا هاريس لتمثلهم في الانتخابات في حالة خسارتها، موضحا أن استطلاعات الرأي أشارت بالأمس عن تقدم كامالا هاريس في ولاية آيوا، وهذا الأمر هز ترامب على الرغم من أنه يشكك دائما في نتائج استطلاعات الرأي، فآيوا ولاية محافظة زراعية جمهورية.

وصف خبير السياسات الدولية بالقاهرة الإخبارية، انتخابات الرئاسة الأمريكية الحالية بـ«الغربية»، فهناك بعض الديمقراطيين يتحدثون عن ترامب بشكل إيجابي، والعكس صحيح، إذ يوجد بعض الجمهوريين يدعمون هاريس، ويرون أن ترامب غير مناسب لتولي رئاسة الولايات المتحدة.