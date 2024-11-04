مدير "بيت الشعر" يوجه الدعوة لمحافظ الأقصر لحضور فعاليات مهرجان الشعر العربي

استقبل المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، وفدًا من بيت الشعر بالأقصر، برئاسة الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر، وحضور كل من الشاعر حسن عامر منسق الأنشطة الثقافية للبيت، والفنان تامر جابر المسئول الفني للبيت.

وخلال اللقاء، وجه مدير بيت الشعر، الدعوة لمحافظ الأقصر لحضور افتتاح المهرجان الشعري الذي ينظمه بيت الشعر في مدينة الأقصر في منتصف شهر نوفمبر من كل عام، والذي سيتم تنظيمه هذا العام في الفترة من ١٨ حتى ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤.

مدير بيت الشعر يعرض أمام محافظ الأقصر الأنشطة التي قدمها البيت

واستعرض مدير بيت الشعر بالأقصر خلال اللقاء، عدد من الأنشطة التي قدمها البيت منذ افتتاحه في عام ٢٠١٥ ومنها الأمسيات والندوات النقدية ومعارض الفنون التشكيلية والفعاليات واللقاءات الثقافية بحضور الشعراء وكتاب الرواية، وتنظيم الدورات التدريبية في الرسم والخط العربي للكبار والصغار، ومسابقة النشر التي يطلقها كل عام، موضحا أن رسالة بيت الشعر منذ افتتاحه برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم الشارقة وبإشراف من وزارة الثقافة المصرية، ضمن مجموعة كبيرة من بيوت الشعر تأسست في عدد من الدول العربية هي أن يكون منارة ثقافية تهتم بالإبداع والمبدعين وتوسيع رقعة المهتمين بالآداب والفنون والثقافة العامة.

ومن جانبه، أشاد محافظ الأقصر، بمبادرة إنشاء بيوت الشعر لسمو حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي التي اختارت مدينة الأقصر بما لها من ريادة ثقافية وإبداعية، مشيرا إلى أن الأقصر تستحق أن تكون عاصمة دائمة للثقافة والفنون لما تمتلكه من تاريخ زاخر ورائد، مؤكدا على دعمه لكل ما يساهم في زيادة وتفعيل الحراك الثقافي والعلمي في المحافظة.

ويستعد بيت الشعر بالأقصر ومؤسسة بيت الثقافة والفنون المشهرة تحت رقم 78 لسنة 2024، تحت إشراف وزارة الثقافة المصرية، لإطلاق النسخة الجديدة من مهرجان الأقصر للشعر العربي خلال الفترة من 18 حتى 21 نوفمبر 2024، حيث يقام حفل الافتتاح بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، في الساعة السابعة مساءً يوم الإثنين 18 نوفمبر المقبل في مركز الأقصر للمؤتمرات.

لقاء بيت الشعر (1)

لقاء بيت الشعر (4)

لقاء بيت الشعر (3)