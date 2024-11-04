وزير الرياضة يشهد المؤتمر السنوي للبرامج الصحية للأولمبياد الخاص

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المؤتمر السنوي للبرامج الصحية لهذا العام والذي ينظمه الأولمبياد المصري الخاص والذي استضافة مركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادي .

بدأ المؤتمر بعزف السلام الجمهوري ، تبعه عرض فيلم وثائقي عن ما يقدمه الاولمبياد المصري الخاص من خدمات طبية للاهتمام بصحه منتسبيه والتي تمت عن طريق الكشف الطبي الشامل عليهم بالإضافة الي تنظيمهم للعديد من القوافل الطبية بالعديد من محافظات الجمهورية.

ورحب وزير الشباب والرياضة بالحضور والمشاركين بالمؤتمر، موضحا ان الاهتمام بالأولمبياد المصري الخاص بدأ منذ عام ٢٠١٤ بناء علي توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية .

كما توجه بالشكر الي المهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأولمبياد الخاص والدكتور هاني محمود رئيس الاولمبياد المصري الخاص ووزير الاتصالات السابق ، لاسهامتهم العديدة في تطوير الاولمبياد المصري الخاص ، كما توجه بالشكر الي الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي الي أهمية عقد المؤتمر والذي يساعد في زيادة الوعي الصحي وبأهمية الاهتمام بالصحة لدي الرياضيين .

كما اثني وزير الشباب والرياضة علي الدور الهام والكبير الذي يقوم به الاولمبياد الخاص فى الاهتمام بصحة اللاعبين والعمل على تحسين قدرات اللاعبين على التدريب والتنافس من خلال اللياقة الصحية والتي يقومون بها بصفة دورية ومنتظمة.

كما تقدم وزير الشباب والرياضة بالتهنئة للمنتخبات المصرية لنتائجهم المميزة التي حققوها بالمسابقة الإقليمية الأولي لمدارس الأبطال الموحدة للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي استضافتها مصر خلال شهر أكتوبر الماضي.

وشهد المؤتمر مشاركة وحضور مسئولى الأولمبياد الخاص الدولي وايضاً الكثير من المؤسسات العاملة في المجال الطبي.