غدا.. حفل توقيع كتاب "أجنحة الجسور" بحديقة الفنون

يقيم المركز القومى لثقافة الطفل، حفل توقيع كتاب "أجنحة الجسور" قصة للكاتبة سعدية عبد الحليم خليفة ورسوم الفنان جلال الدين جمال، وذلك غدًا الثلاثاء بحديثة الفنون بمقر المركز بالهرم.

وتدور أحداث القصة حول الصغير آدم الذي جلس يراقب العصافير من ناحية والغربان من ناحية أخرى وهي تتحاور فيما بينها على خلفية آلات ومعدات أتت إلى الحي لتقوم بعمل ما، ترى ماذا تفعل العصافير والغربان؟ ولماذا أتت المعدات للحي؟

ويأتى ذلك فى ضوء فعاليات وزارة الثقافة برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وإشراف الدكتور أسامة طلعت أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، حيث يستمر المركز القومى لثقافة الطفل في استقبال أطفال المدارس بحديقة الفنون بمقر المركز بالهرم لتقديم أنشطته الثقافية والفنية يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع ضمن فعاليات مبادرة بداية.