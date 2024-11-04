مدير الدفاع المدني في غزة يطالب بضرورة تمكين الجهاز من أداء واجبه الإنساني شمال القطاع

طالب مدير جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة رائد دهشان اليوم /الاثنين/، مجددا بضرورة إفساح المجال وتمكين الجهاز من أداء واجبه الانساني في شمال قطاع غزة.



وقال دهشان ـ في تصريح خاص لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم ـ إن الدفاع المدني في منطقة شمال قطاع غزة متوقف بالكامل، ولا يوجد من يلبي استغاثات المواطنين، مناشدا المجتمع الدولي بضرورة التدخل حتى يستكمل الدفاع المدني تقديم خدماته.

وأضاف أن "طواقم الدفاع المدني تهب لنجدة المواطنين لكن الآن كل ذلك متوقف ومن يتم استهدافه من قبل الاحتلال الاسرائيلي يظل ينزف حتى الموت"، مشيرا إلى أنه ما تبقى من طواقمه في شمال غزة يعمل دون سيارات أو معدات.

وبشأن اعتقال إسرائيل لعدد من منتسبي جهاز الدفاع المدني، قال دهشان إن اعتقال الاحتلال الإسرائيلي لعدد من أفراد طواقم الدفاع المدني هي جريمة، مطالبا بضرورة الافراج عنهم حتى يتسنى لهم العودة لعملهم الانساني.