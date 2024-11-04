بلينكن يؤكد التزام الولايات المتحدة بدعم بنما في مواجهة التحديات الإقليمية

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التزام الولايات المتحدة كشريك ثابت لبنما في مواجهة التحديات الإقليمية الكبرى، بما في ذلك الجريمة العابرة للحدود والهجرة غير النظامية والفساد.



وقال بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية بمناسبة يوم الاستقلال في بنما، اليوم الاثنين إن التعاون الأمني بين البلدين يعد أمرًا حيويًا لضمان السلامة والاستقرار في المنطقة.

وفي سياق العلاقة بين الولايات المتحدة وبنما، أشار بلينكن إلى أن هذه العلاقة تمتد عبر عقود من الاحترام المتبادل والقيم المشتركة، والتي تمثل أساس الصداقة القوية والمستمرة بين البلدين.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أضاف وزير الخارجية الأمريكي أن الشراكة بين الولايات المتحدة وبنما مستمرة في الازدهار وتعود بالنفع على كلا البلدين، مع التركيز على بناء مستقبل أكثر ازدهارًا يوفر الفرص لجميع المواطنين.

كما عبّر عن تطلعه لتعزيز التبادلات الثقافية والتعليمية لزيادة الفهم والتقدير للتقاليد المتنوعة بين الشعبين.

واختتم بلينكن بيانه بتقديم التهاني للشعب والحكومة في بنما بمناسبة يوم الاستقلال، معربًا عن أمله في أن تنمو الروابط بين الدولتين بشكل أقوى، وأن تحقق مزيدًا من الازدهار والسلام لشعب بنما.