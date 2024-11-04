وزارة الخارجية الإيرانية: كل شيء تحت تصرفنا للرد على إسرائيل

قالت وزارة الخارجية الإيرانية إنها ستستخدم "كل" إمكاناتها للرد على أي هجوم إسرائيلي على البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي ردا على سؤال بشأن تقارير عن خطة إيرانية لمهاجمة إسرائيل من العراق المجاور، إن إيران لديها "نمط محدد للرد" على إسرائيل.



ونقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء عنه قوله "سنستخدم كل قدراتنا المادية والفكرية للرد على النظام الصهيوني"، مضيفًا "رد فعلنا على أي عمل عدواني سيكون حاسما".

وشنت إسرائيل عدة غارات جوية على إيران في أواخر أكتوبر، وأفادت التقارير بأنها استهدفت مواقع لإنتاج الصواريخ الباليستية.



وقالت إن الهجوم جاء ردا على قصف صاروخي إيراني في وقت سابق من ذلك الشهر، ردا على اغتيال إسرائيل للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.