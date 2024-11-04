الانتخابات الأمريكية 2024.. حملة هاريس: طرقنا أكثر من 3 ملايين باب في جميع أنحاء الولايات السبع المتأرجحة

قالت حملة نائبة الرئيس الأمريكي ومرشحة الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة كامالا هاريس إن أكثر من 90 ألف متطوع طرقوا أكثر من 3 ملايين باب في جميع أنحاء الولايات السبع المتأرجحة خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من الانتخابات.



وبحسب موقع /أكسيوس/ الأمريكي، ترى حملة هاريس أملا في الإقبال المبكر على التصويت بين الفئات السكانية الرئيسية - وتشعر بالثقة في أن جهودهم الميدانية القوية ستؤتي ثمارها يوم الثلاثاء.

وقال مسؤول في الحملة للصحفيين: "هناك بالتأكيد الكثير من الحماس والزخم، لكننا ما زلنا الأضعف هنا.. ونشعر وكأننا سنستمر في بذل كل جهد ممكن هنا للتأكد من أننا نحصل على أصواتنا ونقنع أي شخص منفتح على الاستماع إلينا".

وروجت حملة هاريس لأرقام التصويت المبكر التي تُظهر إقبالا كبيرا بين الناخبين الشباب والسود، وهي التحالفات التي يرون أنها مفتاح طريق هاريس إلى النصر.

وصوت أكثر من 75 مليون أمريكي بالفعل في سباق 2024، بما في ذلك الناخبون في الولايات المتأرجحة الرئيسية، وفقا لبيانات التصويت المبكر من مختبر الانتخابات بجامعة فلوريدا.

وحذر مسؤولو حملة هاريس من المبالغة في تفسير نتائج استطلاع الرأي الذي نشرت نتائجه أمس بولاية أيوا وأظهر تقدم نائبة الرئيس الأمريكي بثلاث نقاط مئوية على منافسها الرئيس السابق ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب.

وقال مسؤول في الحملة: "نرى أننا نختتم حملتنا بقوة، لن أبالغ في تفسير الأمر أكثر من ذلك".