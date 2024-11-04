مقتل 1800 فلسطيني منذ هجمات إسرائيل الأخيرة على شمال غزة

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن الهجمات الإسرائيلية المستمرة على شمال القطاع، منذ أكثر من شهر، تسببت في مقتل ما يزيد على 1800 فلسطيني، بالإضافة إلى 4 آلاف مصاب، ومئات المفقودين.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان، الاثنين، أن الهجمات الإسرائيلية دمرت جميع مستشفيات محافظة شمال القطاع، كما استهدفت طواقم الدفاع المدني ودمرت البنية التحتية وشبكات المياه والصرف الصحي والشوارع، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».

وأضاف المكتب: «استخدم جيش الاحتلال سلاح تجويع المدنيين وتعطيشهم، ومنع 3800 شاحنة مساعدات وبضائع من دخول محافظة شمال قطاع غزة، وتعمَّد تجويع قرابة 400 ألف إنسان؛ بينهم أكثر 100 ألف طفل، كما استهدف ودمَّر عشرات مراكز النزوح والإيواء التي تضم عشرات الآلاف من النازحين».

وحمَّل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة« إسرائيل والإدارة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا «والدول المشارِكة في الإبادة الجماعية، كامل المسؤولية عن استمرار جريمة الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني، وضد محافظة شمال قطاع غزة على وجه الخصوص».

وتسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، المستمرة منذ أكثر من عام، في مقتل ما يزيد على 43 ألف فلسطيني، وتدمير القطاع بأكمله تقريباً.

وبدأت إسرائيل هجومها في غزة رداً على هجوم شنّته حركة «حماس»، في السابع من أكتوبر 2023، والذي تقول السلطات الإسرائيلية إنه أسفر عن مقتل 1200، واحتجاز أكثر من 250 رهينة.