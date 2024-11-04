الانتخابات الرئاسية الامريكية 2024| الحصان الرابح يلاحق ترامب وهاريس من سيحسم الأصوات؟

تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لإغلاق الستار عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 مع إنتهاء الاقتراع مساء غدًا الثلاثاء، والتي تتجلي المنافسة فيها بين ممثلي الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب، ونائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، وربما لا تكون الانتخابات الأمريكية 2024 هي الأكثر منافسة والأعلى دراميتكيًا في توالي الأحداث فقط، ولكنها ستكون الأولى من نوعها إذا استطاعت "هاريس" انتزاع مقعد الرئاسة الأمريكية لتصبح أول رئيسة لأمريكا "إمرأة" و "سوداء" من أصل "آسيوي".

الديمقراطيون VS الجمهوريون

ويعد الحزب الديمقراطي – الذي تمثله كامالا هاريس- هو الحزب السياسي الليبرالي، الذي تتحددت أجندته إلى حد كبير من خلال الحقوق المدنية، وشبكة الأمان الاجتماعي واسع النطاق الذي يتبناه أعضاء الحزب، إضافة إلى التدابير الرامية إلى معالجة تغير المناخ في أمريكا وحول العالم.

أما الحزب الجمهوري – الذي يمثله دونالد ترامب - هو الحزب السياسي المحافظ في الولايات المتحدة، والمعروف أيضًا بمواقفه نحو الدفاع عن خفض الضرائب، وتقليص حجم الحكومة، وحقوق الأسلحة، وتشديد القيود على الهجرة والإجهاض.

لقد بدأت الانتخابات الأمريكية 2024 بمشهد يشبه الانتخابات الأمريكية 2020 والتي وقف فيها دونالد ترامب أمام جو بايدن، ليحسم الأخير الأمر ويفوز بالرئاسة، ثم آتت كامالا هاريس نائبًا للرئيس الأمريكي جو بايدن لاحقًا.

لكن في الانتخابات الرئاسية الامريكية الجارية انقلبت الأحداث بعدما أنهى الرئيس جو بايدن حملته وأيد نائبة الرئيس كامالا هاريس لخوض "حرب الانتخابات الأمريكية" بدلًا عنه.

ويتساءل الجميع حتى اللحظات الأخيرة من يستطيع أن يكون الحصان الرابح في الانتخابات الأمريكية 2024، وهل ستحصل أمريكا على أول رئيسة امرأة للولايات المتحدة الأمريكية، أو فترة ولاية ثانية لدونالد ترامب؟

“هاريس” تتفوق بفارق طفيف على “ترامب”

وتُظهر متوسط استطلاعات الرأي التي أجريت بمعرفة عدة شركات في الولايات الأمريكية ونشرتها ABC NEWS في مشروعها 538 لاستطلاعات الرأي نحو الانتخابات الأمريكية 2024، أن هاريس حظيت بتقدم طفيف على ترامب في متوسطات استطلاعات الرأي الوطنية منذ دخولها السباق في نهاية يوليو الماضي، وحصلت على 47.9% وفقًا لأخر استطلاع رأي مقابل 47% حصل عليها دونالد ترامب، ولا تزال “هاريس” متقدمة كما هو موضح في الرسم البياني التالي، بعدد طفيف في إجمالي استطلاعات الولايات الأمريكية.

المصدر: ABC NEWS مشروع 538 لاستطلاعات الانتخابات الأمريكية

وتذبذبت استطلاعات الرأي الذين لديهم انطباع إيجابي نحو كامالا هاريس، حيث بدأت استطلاعات الرأي نحو كامالا باتجاهات سلبية قوية وصلت إلى 48.1%، بينما حظيت ـ46.1% من المؤيدين الذين لديهم انطباع إيجابي نحو “هاريس”.

بينما وصلت الأراء السلبية نحو دونالد ترامب في الولايات الأمريكية إلى 52.2% ، وحظي على 43,6% من الأراء الايجابية نحوه.

كيف ينتخب الأمريكيون

يستطيع معظم المواطنين الأميركيين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً أو أكثر التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، في كل الولايات، باستثناء ولاية داكوتا الشمالية حيث تشترط على المواطنين التسجيل قبل أن يتمكنوا من التصويت.

وتتمتع كل ولاية بعملية تسجيل الناخبين والموعد النهائي الخاص بها، بشكل منفصل عن باقي الولايات، كما يمكن للمواطنين الأمريكيين الذين يعيشون في الخارج التسجيل للتصويت وطلب بطاقة اقتراع بريدية دون أن يحضروا بأنفسهم إلى مراكز الاقتراع.

الحصان الرابح في السباق الانتخابات الأمريكية 2024

وتقتضي الانتخابات الأمريكية، أن يحصل الفائز ليس فقط على أكبر عدد من الأصوات في مختلف أنحاء البلاد، بل إن كلا المرشحين يتنافسان للفوز في الانتخابات التي تقام في مختلف أنحاء الولايات الخمسين، ولكل ولاية عدد معين من أصوات المجمع الانتخابي يعتمد جزئيا على عدد السكان.

ويبلغ إجمالي الأصوات المتاحة 538 صوتا، والفائز هو المرشح الذي يحصل على 270 صوتا أو أكثر، وتطبق على جميع الولايات، باستثناء ولايتين، وبالتالي فإن المرشح الذي يحصل على أعلى عدد من الأصوات يحصل على جميع أصوات المجمع الانتخابي للولاية.

وفي الواقع الأمريكي تميل الولايات نحو أحد الحزبين الديموقراطي أو الجمهوري، وبالتالي يتم انتخاب مرشحيهما، لذا ينصب تركيز المرشحين إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، بالتركيز عادة على نحو اثنتي عشرة ولاية.

ومن المتعارف عليه أنه من الممكن أن يفوز مرشح بأكبر عدد من الأصوات على المستوى الوطني، ولكن قد يخسر إذا خسر أصوات الهيئة الانتخابية، كما حدث في انتخابات الأمريكية عام 2016 مع المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون.