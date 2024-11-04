بالصور.. ختام فعاليات مؤتمر الصيدلة الإكلينيكية الرابع بالأقصر

اختتمت اليوم الاثنين، فعاليات المؤتمر الرابع لصيادلة مستشفيات شفاء الأورمان، والذي أقيم بإشراف الصيدلية الإكلينيكية بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمنطقة طيبة شمال محافظة الأقصر؛ لتأهيل صيادلة الصعيد والأقصر للعمل في المجالات المتعددة لها، وبمشاركة كوكبة من الصيادلة من مصر وعدد من الدول الأجنبية.

المؤتمر يستعرض مشروعات التحسين لفريق الصيدلة الإكلينكية

شهدت فعاليات المؤتمر؛ استعراض مشاريع التحسين المختلفة التي تمت في العام الجاري عن طريق فريق الصيدلة الإكلينيكية من خلال: د.محمد راتب رئيس قسم الصيدلة الإكلينيكية في مستشفى شفاء الأورمان، د.محمد هاني رئيس قسم الإمداد والتموين الدوائي بالمستشفى، د.حسام عادل مشرف وحدة الصيدلة الإكلينيكية بالقسم الداخلي، د.أمنية ياسر مشرف وحدة اليوم الواحد في الصيدلية الاكلينيكية، د.زينب أبوالعطا مشرف وحدة الصيدلة الإكلينيكية بمستشفي الأطفال، د.نيرة عبد الرحيم مشرف وحدة الصرف الخارجي بالصيدلية الإكلينيكية، د.أحمد مرسال منسق وحدة التحضير الأدوية الوريدية بالصيدلية الإكلينيكية، د.سامية فرحات صيدلي إكلينيكي بالمستشفي، د.مادونا طلعت صيدلي إكلينيكي بالمستشفى.

وخلال المؤتمر، تحدث الدكتور هاني حسين، المدير التنفيذي لمستشفيات شفاء الأورمان، رئيس المؤتمر والذي أشاد بدور الصيدلة الاكلينكية ودورها الهام في المستشفيات بشكل عام ومستشفيات علاج الأورام بشكل خاص والدور الهام في مستشفيات شفاء الأورمان وقدم لهم الشكر علي الجهد المبذول طوال الوقت في خدمة المرضى.

فيما قدم الدكتور محمد عطية رئيس المؤتمر ومدير الخدمات الصيدلانية بمستشفيات شفاء الأورمان، تعريفا للمستشفيات منذ تأسيسها ودور الصيادلة بها وبعض مشاريع التحسين المستمر التي تمت خلال عام ٢٠٢٤.

وعلى هامش المؤتمر؛ تم تكريم الدكتور محمد هاني حسين المدير التنفيذي لمستشفيات شفاء الأورمان، من فريق الصيدلية الإكلينيكية تعبيرا عن شكرهم للدعم المستمر، كما تكريم ضيوف المؤتمر لمشاركتهم كجزء أساسي في نجاح المؤتمر، كما تم تكريم فريق الصيدلية على المجهود المبذول طوال العام لخدمة مرضى السرطان بالمستشفى.

من جانبه، قال محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن المستشفى يهتم بتنظيم الفعاليات العلمية في كافة المجالات بجانب تقديم الدعم لبقية عناصر المنظومة الصحية من أطباء وتمريض، مثمناً دور الصيدلية الإكلينيكية؛ والتى تعتبر واحدة من أهم وأبرز الأقسام داخل المستشفى، فضلاً عما تقوم به من مؤتمرات وتدريبات للصيادلة لدعم الجانب العملي والإطلاع على الجديد في هذا المجال لدعم الخدمات التي يقدمها المستشفى للمرضى في محافظات الصعيد.

مؤتمر الصيدلة الإكلينيكية (5)

مؤتمر الصيدلة الإكلينيكية (1)

مؤتمر الصيدلة الإكلينيكية (3)

مؤتمر الصيدلة الإكلينيكية (2)