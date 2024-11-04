"الزراعة" تضبط كميات من التقاوي المغشوشة في البحيرة

شنت الإدارة المركزية لفحص وإعتماد التقاوي، التابعة لقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال لجانها بمحافظة البحيرة، حملة مكبرة على محلات الاتجار في التقاوي، بمركز ايتاى البارود.

يأتي تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعه واستصلاح الأراضي، وتكليفات الدكتور احمد عضام - رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، بتكثيف المرور والدور الرقابي للإدارة خاصة أثناء موسم توزيع التقاوى الشتوية وذلك لضمان وصول تقاوى ذات جودة عالية للمزارعين.

وقال الدكتور أمجد ريحان رئيس الادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى: انه تم ضبط كميات من تقاوى القمح للصنف الجديد سخا ٩٦ مغشوشة ومعبأة فى عبوات غير معتمده مستغلين حاجة المزارعين للاصناف الجديدة والتى توفرها وزارة الزراعه ومركز البحوث الزراعية، لافتا إلى انه تم التحفظ على كميات التقاوى المغشوشة وتحرير محاضر المخالفة، وإحالتها للنيابة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

واكد رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى، أن الإدارة تكثف حاليا حملات المرور على منافذ ومحلات الاتجار في التقاوى لضمان وصول التقاوى المعتمدة ذات صفات الجودة العالية للمزارعين.

وأهابت وزارة الزراعة، بجموع المزارعين عدم الاقدام على شراء التقاوى الا من المنافذ المرخصة من الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى والحصول على فاتورة فحص زراعية عند الشراء.