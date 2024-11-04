بالفيديو.. مستشار أمن سيبراني: جوجل تطلق مبادرة لتوفير دورات تعليمية بالذكاء الاصطناعي

قال بلال أسعد، مستشار أمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، إنّ جوجل نشرت الكثير من الدورات المختلفة سواء المتعلقة بالأمن السيبراني أو تقنية الذكاء الاصطناعي، موضحا أنّه مع تطور الفرص الحديثة أدى إلى إدراج جوجل للذكاء الاصطناعي في هذا المجال من خلال إطلاق مبادرة لتعزيز الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط.

وأضاف «أسعد»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخباريةۘ»، أنّ مبادرة جوجل في الذكاء الاصطناعي تتيح إدراج الفرص التعليمية والتنموية للبشرية، كما توفر فرص للأشخاص الذين لا يملكون مصادر أو الانضمام لمعاهد وجامعات، مشيرا إلى أنّ هناك تحديات كبيرة تواجه جوجل من ناحية توفير سبل الوصول إلى المعلومات التي تقدم في الدورات التدريبية، إذ ستطرح جوجل دورة تعليمية أو مادة تعليمية على إحدى المنصات مثل كورسيرا، لكن الوصول إلى المنصة يتطلب إنترنت وتوفير جهاز حاسوب أو هاتف متنقل يستطيع الوصول إلى الإنترنت.

وتابع: «يجب تعاون جوجل مع جهات أخرى حتى توفر الإمكانيات للمستخدمين للوصول إلى المعلومات المقدمة عبر منصات جوجل، كما أنّنا قد ترى في المستقبل القريب أنّ مبادرات جوجل تقوم بدعم جهات أو شركات مختصة لتوفير سبل التعلم بالذكاء الاصطناعي في الدول التي تفتقر البنية التحتية المتخصصة في التعليم والتكنولوجيا».