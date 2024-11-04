أقوال شهود العيان في مقتل قهوجي بالكوربة

استمعت جهات التحقيق لأقوال الشهود في واقعة مقتل قهوجي علي يد صاحب محل عصير في الكوربة بمصر الجديدة، وقالوا إن المتوفي نجل صاحب مقهي شهير بمنطقة الكوربة وقد اشتري منذ عام 2019 عمارة ملك ورثة في المنطقة وبأسفلها محل عصير .

واضاف الشهود، أن المجني عليه كان يحاول بشتي الطرق أن يتمكن من محل العصير إلا أن المستأجر كان يرفض الخروج، وكان يصر علي شراءه وسط رفض الأول.

وأضاف الشهود، ان المجني عليه من 40 يوما، تمكن بحكم من محكمة مدني مصر الجديدة من الحصول علي حكم تمكين من محل العصير، وحاول اخراج المستأجر الا انه كان يرفض

واضاف الشهود، ان يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه، وطلب الثاني من الأول الخروج من محله الذي يمتلكه وإزاحه الكراسي من مكانها فرفض فنشبت بينهما مشاجرة أقدم فيها الجاني علي طعن الضحية 8 طعنات قاتلة اسقطته غارقا في دمائه.

تلقت قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شابين وسقوط أحدهما قتيلا.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين بالفحص أن مشاجرة نشبت بين عاملين بمقهى وبمحل عصير بسبب خلافات بينهما وتم القبض علي المتهم واعترف ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.