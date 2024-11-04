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الإثنين 04 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

صحف إسرائيلية: تشريح السنوار كشف عدم تناوله الطعام قبل استشهاده بـ3 أيام

يحي السنوار
يحي السنوار
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أعلنت وسائل إعلام وصحف إسرائيلية، اليوم، التقرير النهائي حول تشريح جثمان قائد حركة المقاومة الإسلامية حماس يحي السنوار، والذي استشهد في مواجهات مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة.

وكشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" وصحيفة واينت الناطقتان باللغة العبرية، أن التقرير المتعلق بتشريح جثة السنوار كشف عن عدم تناوله لأي نوع من الطعام قبل اغتياله بـ3 أيام.

وقال التقرير أيضًا أن السنوار ورجاله الذين استشهدوا معه عانوا من الجوع قبل اغتيالهم ب 3 أيام ولم يأكلوا شيئًا قبل عملية الاشتباك معهم..

وأشار التقرير إلى أن السنوار استطاع خداع جيش الاحتلال والاشتباك معهم بشكل مباشر خلال الشهور الأخيرة، وتمكن من خداع الاحتلال الإسرائيلي 5 مرات قبل اغتياله.

 

الاحتلال الإسرائيلي حركة المقاومة الاسلامية حماس جنوب قطاع غزة 3 ايام السنوار الجوع