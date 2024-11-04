الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 12 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم طفل، وأسرى سابقون.



وذكر نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطيني - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا" - أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات الخليل، ونابلس، وبيت لحم، ورام الله، وقلقيلية.

وأشار نادي الأسير إلى أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة أثناء حملات الاعتقال، يرافقها اعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

يذكر أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني، ارتفع إلى أكثر من 11 ألفا و600 مواطن من الضّفة الغربية بما فيها القدس.