المملكة المتحدة تخصص 75 مليون جنيه تإسترليني من الأموال الإضافية لمكافحة شبكات تهريب المهاجرين

أعلن مكتب رئيس وزراء بريطانيا "كير ستارمر" أن المملكة المتحدة ستخصص 75 مليون جنيه استرليني (89 مليون يورو) من الأموال الإضافية لمكافحة شبكات تهريب المهاجرين.



وذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الاخبارية الفرنسية اليوم /الإثنين/ أن هذا المبلغ يصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني التي تم الإعلان عنها مؤخرا لتعزيز أمن الحدود ومكافحة العصابات المتورطة في تنظيم معابر القنال الإنجليزي والتي غالبا ما تكون لها عواقب مميتة والتي تصل إلى مستويات قياسية.

وكانت آخر إحصائيات أولية اظهرت الخميس الماضي أن أكثر من 30 ألف مهاجر غير نظامي وصل إلى شواطئ إنجلترا عبر بحر المانش في قوارب مطاطية من فرنسا فيما سجل الأربعاء الماضي وصول 564 شخصا على متن 12 قارب في يوم واحد.

يذكر أنه في شهر أكتوبر 2024، سجل خفر السواحل البريطانية وصول نحو 5200 مهاجر بنفس الطريقة التي تعرض حياة الكثيرين منهم لخطر الغرق، وهو بحسب التقرير المصاحب للإحصاء، أحد أعلى الأرقام الشهرية المسجلة.