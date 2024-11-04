أوكرانيا تسجل 169 اشتباكا على طول الخطوط الأمامية للجبهة مع الجيش الروسي أخر 24 ساعة

أعلنت هيئة الأركان العامة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم /الإثنين/ عن تسجيل 169 اشتباكًا قتاليًا على طول الخطوط الأمامية للجبهة مع الجيش الروسي أخر 24 ساعة.



وذكرت الهيئة - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - أن الجيش الروسي نفذ ثلاث ضربات صاروخية على مواقع الوحدات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان باستخدام خمسة صواريخ، بالإضافة إلى 90 غارة جوية، شملت إسقاط 142 قنبلة جوية موجهة. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك أكثر من 4400 قصف، منها 98 من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة وتم نشر 1564 طائرة بدون طيار انتحارية لشن الضربات.

وأضاف البيان أنه إجمالًا، بلغت خسائر الجيش الروسي على مدار أمس الأحد 1300 فرد في حين نجحت القوات الأوكرانية في تدمير 11 دبابة و15 مركبة قتالية مدرعة و35 منظومة مدفعية وقاذفة صواريخ متعددة و93 طائرة بدون طيار على المستوى العملياتي والتكتيكي و77 مركبة وثلاث وحدات من المعدات الخاصة التابعة للمحتلين.