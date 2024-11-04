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الإثنين 04 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جوميز يلقى محاضرة فنية على هامش مران الزمالك

جوميز
جوميز
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ألقى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين قبل بدء الفقرة الفنية خلال مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لخوض مباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وشرح المدير الفني بعض الجوانب الخططية للاعبين ومنحهم تعليمات خاصة قبل بدء الفقرة الفنية والتقسيمة.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء سموحة، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

جوميز الزمالك مران الزمالك جوزيه جوميز الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز