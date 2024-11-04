طرح مزايدات عامة لتأجير مساحات بالمجمعات الصناعية بمدينتي إسنا وأرمنت.. "تفاصيل"

أعلنت إدارة العقود والمشتريات بمحافظة محافظة الأقصر، اليوم الاثنين، عن طرح عدد من المزايدات العامة لتأجير مساحات بالمجمعات الصناعية بمدينتي إسنا وأرمنت جنوب المحافظة، وذلك وفقاً للقانون 182 لسنة 2018م ولائحته التنفيذية مكملا للإعلان.

تفاصيل المزايدات

وجاءت في تفاصيل المزايدات، أولاً تأجير مساحة المجمع الصناعي الحرفي للوحدة المحلية لمركز إسنا قرية الشغب، وتقام جلسة المزايدة يوم الاثنين الموافق 2/12/2024، وتأجير مساحة المجمع الصناعي الحرفي للوحدة المحلية لمركز إسنا بقرية الدير، وتقام جلسة المزايدة يوم الثلاثاء الموافق 3/12/2024، وتأجير مساحة المجمع الصناعي الحرفي للوحده المحلية لمركز أرمنت بقرية السلام، وتقام جلسة المزايدة يوم الأربعاء الموافق 4/12/2024.

وأوضحت المحافظة، أنه يجب تسديد التامين المؤقت لكل مزايدة وقدره مبلغ 5000 جنية، وكراسة الشروط لكل مزايدة 299 جنية، وتباع كراسات الشروط والمواصفات، وتنعقد جلسات المزايدات بمقر إدارة العقود والمشتريات بالجزيرة العوامية خلف قصر ثقافة الأقصر، وتقدم المستندات المبينة بكراسات الشروط للمزايدة، وحددت رقماً للاستفسارات هو 0952281578.

ونوهت محافظة الأقصر، إلى أنه على المتقدمين تسجيل بياناتهم علي موقع بوابة التعاقدات العامة، مشيرة إلى أنه يمكن الإطلاع والحصول علي نسخة من كراسة الشروط والمواصفات من هذا الموقع.