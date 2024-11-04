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الإثنين 04 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

شهداء وجرحى فلسطينيون في قصف الاحتلال الإسرائيلي على بيت لاهيا والنصيرات

قصف للاحتلال الإسرائيلي
قصف للاحتلال الإسرائيلي
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 استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين اليوم /الإثنين/ في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منازل المواطنين، في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ومخيم النصيرات وسط القطاع.


وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلين وأمن في محيط مستشفى كمال عدوان بمشروع بيت لاهيا شمال القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين، كما استشهد طفل بالمستشفى المعمداني بعد تدهور حالته الصحية عقب إجلائه من مستشفى كمال عدوان.
وأوضحت الوكالة أن مواطن فلسطيني استشهد وأصيب آخرون في قصف للاحتلال استهدف منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، مشيرة إلى أن 3 شهداء ارتقوا في قصف طائرات الاحتلال المسيرة على منزلين شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وأوضحت مصادر طبية فلسطينية أن عددا من المواطنين أصيبوا في قصف من مسيرة للاحتلال استهدفت منزلا في منطقة قيزان رشوان جنوب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43 ألفا و341 مواطنا، وإصابة 102 ألف و105 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم.

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