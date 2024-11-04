إسرائيل تزعم مقتل قيادي في حزب الله بجنوب لبنان

زعمت إسرائيل أن أحد كبار قادة حزب الله قُتل في جنوب لبنان خلال غارة جوية إسرائيلية.



وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إن أبو علي رضا، الذي قتل في غارة جوية إسرائيلية، كان قائد عمليات حزب الله في منطقة برعشيت الجنوبية.

وقالت إنه كان مسؤولا عن "التخطيط وتنفيذ" الهجمات الصاروخية والصواريخ المضادة للدبابات على القوات الإسرائيلية.



وزعم الجيش أيضا أنه قتل مسلحا من غزة شارك في الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل.



وقال الجيش إن أحمد الدلو، عضو وحدة الاستخبارات العسكرية في حركة الجهاد الإسلامي، شارك في الهجوم على كيبوتس كفار عزة وكان متورطا في التخطيط لهجمات "طوال فترة الحرب".