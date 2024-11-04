استعدادا لسموحة.. ناصر ماهر يكتفى بالتدريبات البدنية على هامش مران الزمالك

اكتفى ناصر ماهر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بخوض الفقرة البدنية مع اللاعبين خلال مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لخوض مباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ولم يشارك اللاعب في التدريبات الفنية، وخاض بعد ذلك تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم بمقر القلعة البيضاء، من أجل تجهيزه لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء سموحة، المقرر له يوم الجمعة المقبلة باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.