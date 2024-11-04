عبدالشافى يخوض المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للمشاركة بالمران الجماعى

أدى محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية تحت قيادة علاء رجب مدرب الأحمال على هامش مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لخوض مباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.



ويخوض اللاعب المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي بعد خضوعه من قبل لجراحة الرباط الصليبي، من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وفي نفس الوقت أدى مصطفى الزناري مدافع الفريق والسنغالي سيدي ندياي مهاجم الأبيض تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء سموحة، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.