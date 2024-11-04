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الإثنين 04 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

"حماة الوطن" يختار أحمد بهاء شلبي رئيسا لهيئته البرلمانية بمجلس النواب

النائب أحمد بهاء
النائب أحمد بهاء شلبي
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أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تلقيه إخطارا من رئيس حزب حماة الوطن، باختيار النائب أحمد بهاء شلبي، رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب خلال دور الانعقاد الخامس.

ومن الجدير بالذكر أن النائب أحمد بهاء شلبي، يتولى مسئولية أمانة المجالس النيابية بحزب حماة الوطن.

يشار إلى أن المادة 105 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على: يُخطر كل حزب سياسي يمثله ثلاثة نواب أو أكثر وكل ائتلاف برلماني رئيس المجلس كتابة، في بداية كل دور انعقاد عادي، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب أو الائتلاف من أعضاء المجلس.

وعلى الحزب أو الائتلاف أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير فى هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.  

المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب حزب حماة الوطن النائب أحمد بهاء شلبي الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن عاجل