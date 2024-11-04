رسميا.. إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة بحظر "الأونروا"

أبلغت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم، الأمم المتحدة رسميًا بنيتها منع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، ونشرت رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس الجمعية العامة فيلمون يانغ.

وقدم سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون الرسالة إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة.

وقالت الرسالة: "إضافة إلى التشريع الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر 2024، أكتب هذه الرسالة لإخطار الأمم المتحدة بأن دولة إسرائيل تسحب طلبها المقدم إلى الأونروا، والمؤرخ في 14 يونيو 1967".

وأضافت الرسالة أن القانون سيدخل حيز التنفيذ خلال ثلاثة أشهر.

وعلى الرغم من أن إسرائيل أكدت أنها ستعمل مع الأمم المتحدة لتسهيل وصول المساعدات إلى غزة، إلا أن المنظمة الدولية قالت إن خطة إسرائيل ستجعل من المستحيل دخول الإمدادات إلى القطاع الذي مزقته الحرب.

