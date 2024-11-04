تدريبات بدنية للاعبى الزمالك على هامش مران اليوم

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية خاصة خلال مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لخوض مباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأدى اللاعبون الفقرة البدنية تحت قيادة جواو ميجيل مدرب الأحمال، وتضمنت سباقات سرعة بين اللاعبين بطول الملعب، بجانب فقرة خاصة بالكرة.

وحرص الجهاز الفني على زيادة الحمل البدني للاعبين لتجهيزهم بالشكل الأمثل للمباراة المقبلة أمام سموحة في الدوري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء سموحة، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.