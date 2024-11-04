مياه القاهرة تستطلع آراء المواطنين بحي الأميرية ضمن "بداية جديدة"

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القاهرة حملة استطلاعات رأي ميدانية بحي الأميرية. تأتي هذه الحملة كجزء من المبادرة الرئاسية الطموحة "بداية جديدة لتنمية الإنسان"، والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، ولك في إطار حرصها على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم.

تهدف الاستطلاعات إلى التعرف على آراء ومقترحات عملاء الشركة حول جودة الخدمات المقدمة، وكفاءة شبكات المياه والصرف الصحي، وتحديد أي تحديات تواجههم.

كما تسعى الشركة من خلال هذه الحملة إلى بناء شراكة حقيقية مع المواطنين، والاستماع إلى آرائهم بشكل مباشر، وذلك لوضع خطط مستقبلية لتطوير الخدمات وتحسينها.

وتأتي هذه الاستطلاعات في إطار حرص الشركة على تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتعزيز قنوات التواصل مع المواطنين.

يذكر أن الشركة، ستقوم بتحليل نتائج الاستطلاعات بدقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي مشاكل أو تحديات يتم رصدها، وذلك بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

ومن جانبهم، عبر عدد من المواطنين المشاركين في الاستطلاعات عن تقديرهم لهذه المبادرة، مؤكدين أهمية الاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم.

وأكدوا على أهمية دور شركة المياه في توفير خدمة مياه شرب نظيفة وصرف صحي آمن، والذي يساهم بشكل كبير في تحسين صحتهم وحياتهم اليومية.