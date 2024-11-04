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الإثنين 04 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
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استقبل  مبناء دمياط   خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 14 سفينة ، بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 13853 طن تشمل : 4190 طن ملح معبأ و 1605 طن اسمنت معبأ و 155 طن كلينكر و 3703 طن يوريا و 4200 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45097 طن تشمل : 7500 طن قمح و 6850 طن سكر و 12752 طن ذرة و 13871 طن حديد و 1594 طن ابلاكاش و 1249 طن خشب زان  و 556 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1281 طن   .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 389 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 267 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1384 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 143011 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 120049 طنًا  .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2469 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و طنطا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4756 حركة .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2586 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و طنطا ، و عدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4415 حركة .

نفذت هيئة ميناء دمياط بالتعاون والتنسيق مع شركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة ( بتروسيف ) إحدى شركات قطاع البترول فاعليات التجربة العملية الاستراتيجية لمكافحة التلوث البحري بالزيت ( مصر الجديدة 1 ) بمشاركة الهيئة المصرية العامة للبترول وجهاز شئون البيئة وشركة موبكو وشركة بتروسيف ومراكزها التابعة بالإسكندرية و السويس ورأس غارب والغردقة والطور والتبين وأسوان وأسيوط إلى جانب الجهات المعنية داخل المجتمع المينائي .

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