ads
الإثنين 04 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أنور فوزي: 1.8 مليار جنيه حصيلة الضرائب العقارية خلال الربع الأول من العام المالي (خاص)

أنور فوزي رئيس مصلحة
أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن اجمالي حصيلة الضرائب العقارية خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، سجل نحو 1.8 مليار جنيه.

وأضاف فوزي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الحصيلة تمثل جملة الإيرادات المستحقة في ضرائب المباني والأطيان والملاهي.
وكانت الضرائب العقارية قد أطلقت مشروع تطوير وميكنة منظومة الضرائب العقارية مايو الماضي، من أجل التيسير على المواطنين، من خلال إتاحة خدمات منظومة الضرائب العقارية إلكترونيًا لأول مرة، وذلك بشكل تدريجي في إطار استراتيجية وزارة المالية للاستغلال الأمثل لمسار التحول الرقمي بمختلف القطاعات والمصالح التابعة، على نحو يسهم في تحسين جودة الخدمات وإرساء دعائم تكافؤ الفرص والشفافية.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أنه تجري إعادة هندسة وميكنة الإجراءات بشكل دقيق لإتاحة «الخدمات عن بُعد» عبر المنصة الإلكترونية المتطورة، خلال مراحل تنفيذ المشروع؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، ويعفيهم من الحاجة للتوجه إلى المأموريات لتلقى الخدمات.

مصلحة الضرائب العقارية انور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية حصيله الضرائب العقاريه ضرائب المباني ضرائب الاطيان ضرائب الملاهي منظومة الضرائب العقارية الضرائب العقارية التحول الرقمي المنصة الإلكترونية للضرائب