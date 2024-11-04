أنور فوزي: 1.8 مليار جنيه حصيلة الضرائب العقارية خلال الربع الأول من العام المالي (خاص)

قال أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن اجمالي حصيلة الضرائب العقارية خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، سجل نحو 1.8 مليار جنيه.

وأضاف فوزي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الحصيلة تمثل جملة الإيرادات المستحقة في ضرائب المباني والأطيان والملاهي.

وكانت الضرائب العقارية قد أطلقت مشروع تطوير وميكنة منظومة الضرائب العقارية مايو الماضي، من أجل التيسير على المواطنين، من خلال إتاحة خدمات منظومة الضرائب العقارية إلكترونيًا لأول مرة، وذلك بشكل تدريجي في إطار استراتيجية وزارة المالية للاستغلال الأمثل لمسار التحول الرقمي بمختلف القطاعات والمصالح التابعة، على نحو يسهم في تحسين جودة الخدمات وإرساء دعائم تكافؤ الفرص والشفافية.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أنه تجري إعادة هندسة وميكنة الإجراءات بشكل دقيق لإتاحة «الخدمات عن بُعد» عبر المنصة الإلكترونية المتطورة، خلال مراحل تنفيذ المشروع؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، ويعفيهم من الحاجة للتوجه إلى المأموريات لتلقى الخدمات.