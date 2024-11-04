إسرائيل تعلن مقتل قيادي بحزب الله في غارة على لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، أنه قتل قيادياً كبيراً في حزب الله قال إنه يشرف على إطلاق قذائف صاروخية وصواريخ مضادة للدروع على قوات الدولة العبرية في جنوب لبنان.

وأوضح الجيش أن القيادي في «حزب الله» بمنطقة برعشيت في جنوب لبنان، أبو علي رضا، «قُتل» في غارة جوية، دون تحديد تاريخ تنفيذها.

ووفقاً لبيان الجيش، فإن أبو علي رضا «كان مسؤولاً عن التخطيط، وتنفيذ هجمات صاروخية، وإطلاق صواريخ مضادة للدبابات على قوات جيش الدفاع الإسرائيلي، كما أشرف على الأنشطة الإرهابية لعناصر في (حزب الله) بالمنطقة».

وبدأ التصعيد بين «حزب الله» وإسرائيل، غداة هجوم السابع من أكتوبر 2023، إذ ساند «حزب الله» حركة «حماس» الفلسطينية.

ومنذ 23 سبتمبر الماضي، تُكثّف القوّات الإسرائيلية ضرباتها على معاقل لـ«حزب الله» في لبنان، وباشرت هجوماً برياً بجنوب البلاد في 30 سبتمبر.