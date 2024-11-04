انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط الغربي وإصابة مواطنين

شهدت طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، مما تسبب في إصابة مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، بإتجاه القاهرة بعد كوبري دمو بحوالي 5 كيلو متر، ووجود مصابين، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.