بالفيديو.. عزت البنا يكشف أسباب تعرض مهرجان الجونة 2024 لانتقادات

كشف الناقد الفني عزت البنا، سبب تعرض مهرجان الجونة السينمائي 2024، لانتقادات كثيرة بسبب إطلالات الفنانات على «ريد كاربت» الفعاليات.

قال الناقد الفني عزت البنا، في لقائه ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك منافسة بين الأفلام على الشاشة مثل المنافسة بين الفنانات على السجادة الحمراء للمهرجان.

وتابع: «مهرجان الجونة السينمائي فعالياته أكثر من مهرجانات أخرى، ونسبة بسيطة جدًا من الفنانين يحضرون المهرجان بهدف الريد كاربت».

واستكمل الناقد الفني عزت البنا: «بينما الأغلب من الفنانين يحضرون مهرجان الجونة لمتابعة فعاليات المهرجان وحضور الجلسات النقاشية والندوات وعروض الأفلام».

واختتم: «شيء جيد أن الكثير من الفنانين الشباب تخطوا مرحلة المراهقة الفنية، ويذهبون لمهرجان الجونة من أجل التعلم والثقافة وتطوير الذات».