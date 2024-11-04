"515 حالة".. محافظ الأقصر يعلن حصاد المرحلة الأولى للموجة الـ24 لإزالة التعديات

أعلن المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، أنه قد تم إزالة 515 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، ضمن حملات الموجة الـ 24 لإزالة التعديات، التي تشرف عليها اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وفي إطار جهود الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمواجهة ظاهرة التعديات والبناء المخالف.

وأوضح محافظ الأقصر، أن المرحلة الأولى من الموجة الـ 24 أسفرت عن إزالة 515 حالة (297 حالة تعد على مساحة 198773 متر من أراضي أملاك الدولة + 186حالة على مساحة 7939 فدان و16 سهم و11قيراط أرض زراعية خاصة ) ، بالإضافة إلى 32 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 6825 متر مربع، وذلك وسط تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

محافظ الأقصر: انطلاق الموجة 24 لإزالة التعديات على الأراضي وأملاك الدولة

وكان المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، قد أعلن جاهزية جميع مراكز المحافظة للبدء في الموجة 24 التي انطلقت منتصف شهر أكتوبر الماضي، وتستمر حتى 27 ديسمبر القادم، لإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، إلى جانب إزالة التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية، وذلك بالتعاون مع الأجهزة المعنية بملف تقنين أراضى الدولة.

وأشار المحافظ، إلى أن الموجة الـ 24 يتم تنفيذها على 3 مراحل، بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 12 أكتوبر الماضي وانتهت في الأول من نوفمبر الجاري، تليها المرحلة الثانية في الفترة من 9 إلى 29 نوفمبر الجاري، وتُختتم بالمرحلة الثالثة من 7 إلى 27 ديسمبر 2024.

وأكد محافظ الأقصر، أن المرحلة الأولى من هذه الموجة تعتمد على إزالة الحالات التي تم رفضها على منظومة تقنين أراضى الدولة من قبل لجان البت والتقنين، ثم حالات التعدى البسيطة والمتوسطة على أراضى الوحدات المحلية وجهات الولاية، مشدداً على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لضمان تنفيذ مراحل الموجة بكفاءة وفاعلية، مع الالتزام بجدول زمني يغطى جميع مراكز المحافظة وحصر لحالات التعدى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية.

كما شدد محافظ الأقصر على رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء المراكز والمدن بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتصدى بكل حسم للتعديات، وذلك من خلال المرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى بالتنسيق مع جهات الولاية، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

يأتى هذا تنفيذاً لتوجيهات في إطار توجيهات القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها كحق أصيل للأجيال القادمة.