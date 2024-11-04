حزب الله يطلق رشقة صاروخية كبيرة على شمال إسرائيل

أعلن حزب الله اليوم الاثنين أنه أطلق رشقة «صاروخية كبيرة» على مدينة صفد في شمال إسرائيل.

وأفاد الحزب الذي يتواجه في حرب مفتوحة مع إسرائيل منذ نهاية سبتمبر، في بيان، بأنه استهدف مدينة صفد «بصليِّة صاروخية كبيرة» دعماً «لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة»، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن اليوم الاثنين اعتراض 4 طائرات مُسيَّرة قادمة من لبنان والشرق. ونقل موقع «0404» الإسرائيلي، عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قوله إن سلاح الجو نجح هذا الصباح في اعتراض 4 طائرات من دون طيار كانت في طريقها إلى الأراضي الإسرائيلية من لبنان، وبعضها من الشرق، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وأضاف أنه تم اعتراض مُسَيَّرتين قبل عبورهما إلى الأراضي الإسرائيلية؛ مشيراً إلى أنه لم يتم تشغيل أي أجهزة تحذير.