"سياحة النواب" تصدر روشتة توصيات عاجلة للنهوض بشركة مصر للطيران

عقدت لجنة السياحة بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعًا لمواصلة مناقشة خطة شركة مصر للطيران لتحسين وتطوير تجربة العملاء.

وناقشت اللجنة 3 طلبات إحاطة بشأن تكرار تأخر الرحلات الخارجية ووجود مشاكل وأعطال في الطائرات، وتدهور خدمات الطيران المدني بسوهاج، وعدم تنظيم سيارات الأجرة أمام مطار القاهرة.

وجاء ذلك بحضور ممثلين للشركة منهم رئيس ميناء القاهرة الجوي، ورئيس مصر للطيران للخدمات الجوية، ورئيس قطاع المطارات بالمصرية للمطارات، ورئيس مصر للطيران للصيانة، ومدير مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة.

وقالت نورا علي، إن مصر للطيران شركة وطنية عريقة تحتاج أن نبذل الجهود لكي نحافظ عليها، ونرتقي بها، ولكي تحظى بمكانة تستحقها، وأي نقد أو ملاحظات نتحدث عنها هو من منطلق الغيرة على الشركة.

وقال رئيس مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، إن مشكلة تأخير الرحلات تكمن في كثافة التشغيل وقلة أعداد الطائرات، حيث يبلغ الأسطول الحالى 65 طائرة عاملة.

وفيما يخص موضوع سيارات الأجرة خارج مطار القاهرة قال رئيس ميناء القاهرة الجوي إنه سيتم التشغيل التجريبى لتطبيق ذكي على الهواتف من خلال باركود يوم 15 نوفمبر الجاري لضمان عدم تدخل العنصر البشرى من خلال التعاقد مع 23 شركة ليموزين و400 سيارة.



وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بالآتي:

وضع آلية للالتزام بمواعيد الرحلات لضمان وصول المسافرين إلى وجهاتهم المقصودة في الوقت المحدد.

تطوير وتحديث أسطول الطائرات لتخفيف الضغط على طاقة الطائرات الحالية.

وضع خطة محكمة للصيانة الوقائية ورفع كفاءة إدارة جدول الطائرات.

مراعاة وجود مخزون كافي من قطع الغيار أو التعاون مع شركات توريد سريعة.

تقليل التأخيرات التي تحدث بسبب إجراءات أرضية مثل تعبئة الوقود أو تحميل الأمتعة.

رفع سن تقاعد مهندسي صيانة الطائرات والفنيين حتى 65 عام وإيجاد حل عاجل وحاسم للحفاظ على العمالة المدربة

مكاشفة الركاب على الرحلات المتأخرة والدفع بالمزيد من أطقم الضيافة للرعاية والاهتمام بركاب الطائرات المتأخرة.

الإسراع بوجود نظام الكتروني ينظم خدمات النقل بمطار القاهرة وخاصة فيما يتعلق بسيارات الأجرة

الإسراع بإطلاق البث التجريبي للتطبيق الالكتروني الذي يسمح للمسافرين بحجز وسيلة النقل أو سيارات الأجرة.

وضع جدول أسعار استرشادي للمسافات المقطوعة لمنع استغلال الركاب سواء من المصريين أو الأجانب.

تخصيص مناطق انتظار محددة لكل نوع من خدمات النقل ووضع لافتات إرشادية واضحة.

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