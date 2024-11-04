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الإثنين 04 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يوجه بالتدخل السريع لرصف طريق الحاجر بإدفو

أعمال رصف طريق الحاجر
أعمال رصف طريق الحاجر
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أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لمدير عام مديرية الطرق المهندس أحمد الملوانى لسرعة التعامل مع شكوى أهالى قرى " حاجر إدفو " من عدم مطابقة عملية رصف طريق الحاجر للمواصفات الفنية لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين  .

إعادة رصف طريق الحاجر / البر من كوبرى مقار حتى منطقة البر لخدمة أهالى قرى حاجر إدفو

وقد أفاد مدير عام مديرية الطرق إلى أنه تنفيذاً لتكليفات محافظ أسوان فجارى إعادة رصف طريق الحاجر / البر من كوبرى مقار حتى منطقة البر لخدمة أهالى قرى حاجر إدفو طبقاً للمواصفات الفنية المطلوبة وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للرصف والمدرجة عن طريق الوحدة المحلية بطول 2 كم ، وبمتوسط عرض 5 متر ، وبتكلفة 7 مليون جنيه .

لافتاً إلى أن الطريق يوجد فى حرم الترعة أعلى الجسر ومن الجهة المقابلة توجد أراضى زراعية ، وعلى الرغم من ذلك فإنه يتم تنفيذ فرمة وطبقة أساس ، وأخرى رابطة أسفلتيه ، وتم تنفيذ طبقة الأساس بطول ١٣٠٠ متر ، وجارى بالتوازى أعمال التشغيل والدمك وإستكمال باقى الطريق ، ويتبعها طبقة التشريب والطبقة الرابطة لباقى الطريق .

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