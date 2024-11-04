الانتخابات الأمريكية 2024.. هاريس تتعهد بدعم الاقتصاد وخفض تكاليف المعيشة

أكدت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس التزامها بخطة شاملة لدعم الاقتصاد وخفض تكاليف المعيشة للمواطنين.

وقالت هاريس - خلال تصريحات في "ميلووكي" بولاية ويسكنسن، حسبما نشر البيت الأبيض اليوم /الإثنين/ - إن خطتها تتضمن فرض حظر على جشع الشركات في أسعار المواد الغذائية وتقديم مساعدات مالية للمشترين الجدد في سوق الإسكان وتوسيع نطاق الائتمان الضريبي للأسر الشابة.



وأشارت إلى النجاحات التي حققتها إدارتها في توفير أكثر من 700 ألف وظيفة جديدة في قطاع التصنيع، في مقابل فقدان 200 ألف وظيفة خلال فترة رئاسة الرئيس الأمريكي السابق ومنافسها المرشح الجمهوري دونالد ترامب.



وشددت على أهمية مواصلة الاستثمار في الصناعات الأمريكية لدعم العمالة المحلية وتعزيز المنافسة العالمية، خاصة مع الصين.

وفيما يتعلق بخطط المعارضة لإدخال تعديلات على قانون الرقائق الإلكترونية، أكدت هاريس أن هذه التعديلات لا تحظى بشعبية، وأن الشعب الأمريكي يريد رئيسا يضع أولوياته في دعم الصحة العامة والوظائف.

وفي ختام تصريحاتها، شددت هاريس على أن رؤيتها للقيادة مستوحاة من روح العمل الخيري والمساهمة في رفع شأن الجميع، مؤكدة: "القائد الحقيقي يقاس بمدى رفعه للآخرين وليس بمدى تغلبه عليهم".