محافظ أسيوط يتابع أعمال رفع مخلفات هدم المباني بمركز القوصية

تابع اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، أعمال رفع حوالي 2000 طن من مخلفات هدم المباني بطول طريق نزالي جانوب- فزارة بمركز القوصية بواسطة معدات وعمال وحدة الإنقاذ والتدخل السريع التابعة للمحافظة.

جاء ذلك في إطار الخطة الموضوعة لرفع كافة مخلفات القمامة وهدم المباني من الطرق بمختلف مراكز ومدن المحافظة على غرار نموذج منطقة سور جامعة الأزهر لإعادة المظهر الحضاري للمحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل يليق بها كعاصمة للصعيد.

ورافقه خلال الجولة أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة القوصية، والمهندس أحمد صلاح مدير مديرية الطرق والنقل بأسيوط، وأحمد رشاد مدير وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة.

وتفقد محافظ أسيوط حملة النظافة المكبرة التي يجري تنفيذها بطول طريق نزالي جانوب- فزارة بمركز القوصية والتي يشارك فيها 15 معدة مختلفة من معدات ولوادر وقلابات من الأحياء والمراكز ووحدة الإنقاذ والتدخل السريع التابعة للمحافظة بقيادة أحمد رشاد وبمشاركة حسين النمر رئيس الوحدة المحلية بفزارة لرفع كافة مخلفات هدم المباني والردش الموجودة على جانبي الطريق منذ سنوات مما أدى إلى تراكمها وتكوين تلال من المخلفات بطول الطريق.

وشدد المحافظ على ضرورة وضع خطة عمل لرفع كافة المخلفات الهدم وردش المباني بالاستعانة بكافة المعدات التابعة للأحياء والمراكز ومعدات الإنقاذ السريع لرفع كافة أكوام المخلفات الممتدة على طول طريق نزالي جانوب حتى السكك الحديدية بقرية فزارة بمركز القوصية وتطوير جانبي الطريق وعمل بلدورات وأرصفة وزراعة الجانبين والمرور بشكل دوري لمنع أية جرارات من إلقاء مخلفات الهدم بالمنطقة وضبطها فوراً واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لمنع تكرارها والعمل على إزالة أي تراكمات أولا بأول لضمان نظافة المنطقة بشكل دائم.

وأكد أبوالنصر، أهمية تكثيف وتضافر الجهود بين جميع أجهزة المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة وإتاحة بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مؤكداً أن تحسين النظافة العامة يمثل أولوية قصوى، وأن العمل جاري على قدم وساق للنهوض بالمنظومة بجميع المراكز والمدن والأحياء.

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