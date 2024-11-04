بالصور.. احتفالية بأسيوط لإلقاء الضوء على مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر

شهد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، احتفالية "المسار" بدير السيدة العذراء بدرنكة الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بأسيوط بالتعاون مع مطرانية أسيوط للأقباط الأرثوذكس بدير السيدة العذراء مريم بقرية درنكة وذلك لإلقاء الضوء على مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر وأعمال التطوير الشاملة التي شهدها مسار العائلة المقدسة ورفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين من المصريين والسائحين.

جاء ذلك بحضور الأنبا يؤانس أسقف إيبارشية أسيوط وتوابعها، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم المُحرق.

بدأت الفعاليات بحضور عرض بانورامي افتراضي لمحطات مسار رحلة العائلة المقدسة الـ 25

كما شهدت الفعالية؛ استعراض فيلم تسجيلي عن تاريخ دير السيدة العذراء مريم المحرق بجبل قسقام.

وخلال كلمته نقل محافظ أسيوط تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي لأهالي أسيوط عامة وشعب الكنيسة خاصة معرباً عن سعادته بأعمال التطوير التي تمت بمحطتي مسار رحلة العائلة المقدسة التي تحظى بها أسيوط وهو ما يضع المحافظة على خريطة السياحة في مصر التي أصبحت جاهزة لاستقبال الأقباط من كافة أنحاء العالم لزيارة الأماكن المقدسة وتوفير كافة سبل الراحة لهم خاصة وأن هذه الأرض استقبلت الأنبياء وبها تكاتف ولحمة وطنية وذلك من خلال تطوير ورفع كفاءة المناطق الواقعة بمسار العائلة المقدسة وإضفاء مظهراً تراثياً وجمالياً عليها بما يليق بها مشيداً باهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإحياء مسار العائلة المقدسة وتنفيذ أعمال التطوير الشامل للمسار بجميع نقاطه الـ 25 على مستوى الجمهورية حيث يعد هذا المشروع من أهم المشروعات التراثية والحضارية في مصر ليظهر أصالة مصر وعظمتها أمام العالم أجمع لافتاً إلى شعوره بالفخر بثقة القيادة السياسية لاختياره كمحافظ، ويزداد فخره بأن تولى منصب محافظاً لأسيوط متمنياً أن يستطيع تحقيق أمال وطموحات أهالينا في كافة ربوع المحافظة.

وأوضح الأنبا بيجول أن الزيارة الوحيدة للعائلة المقدسة خارج فلسطين كانت إلى مصر وهو ما يعكس مدى أهمية المزارات المقدسة التي نزخر بها ونعمل على الإهتمام بها لتكون مزاراً للسياح عامة وللأقباط من كافة أنحاء العالم خاصة، لافتاً إلى أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتذليل العقبات والإستفادة من هذا التطوير الذي شهده المسار خاصة وأن دير المحرق يعتبر من أهم المحطات باعتباره يتوسط مصر من جميع الجهات مشيداً باهتمام الدولة بتطوير 25 محطة من مسار رحلة العائلة المقدسة على مستوى الجمهورية وهو ما ينعكس على خطط التنمية الحقيقة التى تشهدها مصر خلال الآونة الأخيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن الجهود المبذولة لتحقيق رؤية مصر 2030 داعياً بالخير لمصر وأهلها وأن يحفظ هذا التكاتف بين نسيجي الأمة.

جدير بالذكر أن مسار رحلة العائلة المقدسة يضم 25 نقطة تمتد لمسافة 3500 ذهاباً وعودة من سيناء حتى أسيوط، حيث يحتوي كل موقع حلت به العائلة على مجموعة من الآثار في صورة كنائس أو أديرة أو آبار مياة ومجموعة من الأيقونات القبطية الدالة على مرور العائلة المقدسة بتلك المواقع وفقاً لما أقرته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر.