محافظ أسوان: تكثيف الحملات التموينية المفاجئة وتحرير 532 محضرا للمخالفين

شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على تكثيف جهود الحملات التموينية المفاجئة على الأسواق والمخابز البلدية وكافة الأنشطة التجارية من خلال لجان المرور بمديرية التموين ، والإدارات الفرعية بالتنسيق مع الجهات الرقابية للإطمئنان على سلامة وصلاحية السلع الأساسية والإستهلاكية وطرحها بأسعار مخفضة ، مع الإلتزام بإنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات القانونية .

مكلفاً بضرورة إلزام أصحاب المنشآت التجارية المختلفة بالأسعار المقررة ، وعدم المغالاة ، ولاسيما أنه لن يتم السماح مطلقاً بإستغلال المواطنين ، وسيتم إتخاذ إجراءات رادعة حيال المخالفين .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتسخير كافة الإمكانيات الهادفة لتلبية المطالب الجماهيرية ، وبناءاً على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى هذا الشأن .

ومن جانبه أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان فقد قامت اللجان المختلفة بالمديرية والإدارات الفرعيه بالتنسيق مع رؤوساء المراكز والمدن بالمرور الميدانى ، وتنفيذ العديد من الحملات التفتيشية حيث أسفرت الجهود عن تحرير 532 محضر للمخالفين فى مجال الأسوان والمخابز البلدية ، تضمنت تحرير 215 محضر جنح ضد مخالفين فى مجال الأسواق منها محاضر لعدم إعلان عن الأسعار أو عدم حمل شهادة صحية أو عدم وجود ترخيص أو حيازه سلع منتهية الصلاحية أو محاضر تجميع دقيق أو تجميع مواد بترولية ومحاضر لبيع أسطوانات البوتاجاز بأزيد من السعر أو محاضر غش تجارى ، كما تم ضبط ٢٠٠٠ لتر لمواد بترولية ، و ٤ أسطوانات بوتاجاز منزلية ، فضلاً عن كمية من السلع الغذائية المنتهية الصلاحية والمعلبات ، وعدد ١٧ شيكاره دقيق مخابز ، وتم ضبط سكر ناقص الوزن كمية ٨٦٠٠ كيلو ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

تحرير 317 مخالفة ضد المخابز البلدية

لافتاً إلى أنه بالتوازى فقد شملت المضبوطات تحرير 317 مخالفة ضد المخابز البلدية منها مخالفات لعدم وجود قائمة أو سجل أو نقص وزن أو إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، وكذا مخالفات توقف عن الإنتاج بدون عذر أو تصرف فى جزء من حصه الدقيق .

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