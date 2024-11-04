"هبوط حاد في الدورة الدموية".. وفاة سائح ألماني بالأقصر

توفى سائح ألمانى الجنسية على خلفية إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، خلال تواجده داخل أحد الفنادق العائمة التى تقوم برحلات سياحية بين محافظتى الأقصر وأسوان "دهبية نيلية"، وتم نقل جثته لمستشفى طيبة التخصصي، لحين تسليمها للسفارة تمهيدًا لدفنه.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد الصاوي مدير أمن الأقصر، إخطارًا من شرطة السياحة والآثار بإسنا، يفيد بوفاة سائح ألمانى الجنسية يدعى " هيكوا اريك " يبلغ من العمر 59 سنة، داخل الفندق العائم "Magic Nile" والراسية أمام مجلس مدينة إسنا القديم، وذلك على إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية أثناء نومه، وفارق عى إثرها الحياة فى الحال.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لإجراء التحريات حول الواقعة، كما تم نقل جثمان السائح إلى مستشفى طيبة التخصصي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار السفارة الألمانية لإحضار مندوب لتسليم الجثة واستخراج تصريح الدفن، وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.