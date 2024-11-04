رئيسة المفوضية الأوروبية تهنئ مايا ساندو على فوزها برئاسة مولدوفا

هنأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين رئيسة مولدوفا مايا ساندو على فوزها بولاية ثانية في جولة الإعادة للانتخابات التي شهدتها البلاد أمس /الأحد/.



وقالت فون دير لاين - حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.) اليوم /الإثنين/ - إن الأمر كان يتطلب نوعا نادرا من القوة للتغلب على التحديات التي واجهتها ساندو في هذه الانتخابات، معربة عن تطلعها وسعادتها للاستمرار في العمل معها من أجل مستقبل أوروبي لمولدوفا وشعبها.

وكانت اللجنة الانتخابية المركزية في مولدوفا قد أعلنت فوز الرئيسة الحالية مايا ساندو بولاية ثانية بعد جولة الإعادة التي شهدتها البلاد أمس /الأحد/ وحصولها على 54 % من أصوات الناخبين بعد فرز 98 % من الأصوات.

وحصل المدعي العام السابق ألكسندر ستويانجلو على 46 % من أصوات الناخبين في هذه الجولة من الانتخابات.

بدورها، قالت ساندو إن الحكومة بحاجة إلى الإعداد للانتخابات البرلمانية الصيف المقبل والحفاظ على الديمقراطية، كما أكدت أنها ستكون رئيسة للجميع خلال السنوات المقبلة وأن تحقيق هذا الهدف يقع على رأس أولوياتها.

يذكر أن تعداد سكان مولدوفا - التي كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي السابق - يبلغ حوالي 5ر2 مليون نسمة وقد قدمت البلاد طلبا لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي في أعقاب بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022.

وحصلت مولدوفا - إلى جانب أوكرانيا - على صفة "مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي" منذ عام 2022.. ووافقت بروكسل في شهر يونيو الماضي على بدء مفاوضات انضمام مولدوفا.