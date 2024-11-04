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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حالة الطقس اليوم الاثنين 4-11-2024 في محافظة البحيرة

حالة الطقس في البحيرة
حالة الطقس في البحيرة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن انخفاض درجات الحرارة في محافظة البحيرة خلال اليوم الإثنين الموافق 4 نوفمبر لعام 2024؛ حيث سيكون الطقس معتدلًا نهارًا ومائلًا للبرودة خلال الليل، مع توقعات بسقوط أمطار متوسطة.

حالة الطقس في البحيرة

ووفقًا للبيان الصادر عن محافظة البحيرة، من المتوقع أن يكون الطقس معتدلًا نهارًا وليلًا، خاصة في ساعات الصباح الباكر. 

ومن المتوقع أن تصل ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط من 2 إلى 2.50 متر، مع سرعة رياح تصل إلى حوالي 32 كيلومترًا في الساعة.

وتنبأت هيئة الأرصاد الجوية بأن تكون درجة الحرارة العظمى في مدينة دمنهور، عاصمة محافظة البحيرة، حوالي 25 درجة مئوية، بينما تكون الصغرى حوالي 18 درجة مئوية.

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