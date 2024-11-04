السفير لعجوزي يستقبل رئيس بعثة جامعة الدول العربية بجوبا

استقبل السفير محند صالح لعجوزي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية مدير عام الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية في مكتبه بمقر الصندوق اليوم الأثنين، السفير محي الدين سالم أحمد رئيس بعثة جامعة الدول العربية بجوبا.

وتناول اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الإهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين الطرفين في المجال الفني لصالح جمهورية جنوب السودان، خاصة بعد لقاء رئيس بعثة الجامعة بجوبا بالدكتور رياك ماشار، النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان، الذي اكد رغبته في مساعدة جامعة الدول العربية لجنوب السودان في مجالات فنية عديدة.

وخلال اللقاء، رحب السفير محند صالح لعجوزي برئيس بعثة الجامعة العربية بجوبا وشكره على هذه الزيارة، كما أكد له استعداد الصندوق لتنظيم أي نشاط لصالح كوادر جنوب السودان في الميادين ذات الأولوية.

وأخيرًا، اتفق الطرفان على مواصلة التنسيق بينهما قصد الوصول إلى أفضل صورة للتعاون المشترك.