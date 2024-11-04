أبو الغيط يلتقي الرئيس الفلسطيني

التقي احمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بالقاهرة، مع الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين في مقر اقامته علي هامش زيارته الحالية الي جمهورية مصر العربية.

وصرح جمال رشدي المتحدث باسم الامين العام انه تم خلال اللقاء بحث تطور الاوضاع في ظل استمرار العدوان الاسرائيلي الهمجي علي الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية والجهود المبذولة من جانب مختلف الاطراف من اجل وضع حد لهذا العدوان والتوصل الي الترتيبات التي يمكن ان تؤدي الي وقف اطلاق النار وما يعقب ذلك من تطورات.

وذكر المتحدث ان ابو الغيط ناقش مع الرئيس عباس كذلك الجهود العربية الحثيثة المبذولة من اجل تجسيد حل الدولتين ورفع عدد الدول المؤيدة لحصول فلسطين علي العضويةالكاملة في الامم المتحدة، وكذلك زيادة عدد الدول المعترفة بفلسطين كدولة مستقلة.

وأضاف رشدى ان الامين العام وضع السيد الرئيس محمود عباس في صورة الاتصالات التحضيرية الجارية للاعداد للقمة العربية الاسلامية المشتركة، كما استمع من سيادته حول اولويات فلسطين في القمة.