وكيل تعليم مطروح تتفقد سير العملية التعليمية بمجمع خير الله فضل

تابعت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الإثنين، مسار العملية التعليمية بمجمع خير الله فضل عطيوة للتعليم الأساسي، بحضور إيهاب أنور مدير عام التعليم العام.

حيث تفقدت وكيل الوزارة قاعات رياض الأطفال، مؤكدة لمشرفات الروضة الاهتمام بترسيخ الصفات الحسنة والقيم السامية في نفوس البراعم، ثم قامت بجولة داخل المدرسة يرافقها المهندس مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة مطروح، ومدير التعليم العام، حيث لاحظت وجود بعض العوائق وتم توجيه مدير المدرسة بالوقوف على الحلول لتلك العقبات فورا.

وفي ختام جولتها التفقدية، أكدت وكيلة الوزارة استمرار جولاتها الميدانية بكافة مدارس المحافظة للوقوف على أرض الواقع على إيجابيات وسلبيات منظومة العمل مع تدعيم الإيجابيات واتخاذها محطة للانطلاق لتلافي السلبيات في إطار مهني مناسب.

وكيل تعليم مطروح تتفقد سير العملية التعليمية

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